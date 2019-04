La cancelliera tedesca Angela Merkel "sarebbe altamente qualificata" per un ruolo di primo piano nell'Unione europea, perché "non è solo una figura rispettabile ma anche un capolavoro d'insieme che merita affetto".

Allo stesso tempo, però, "non è bene fare come se lasciasse domani la cancelleria, la legislatura finisce nel 2021" e "da qui ad allora avrà sicuramente messo ancora alcune cose in cantiere" in Germania. Lo ha affermato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un'intervista al Funke Mediengruppe.

"Non posso minimamente immaginare che Angela Merkel sparisca dalla scena, cosa che sarebbe del resto un peccato", ha aggiunto Juncker, secondo cui "la sua parola continuerà ad avere un peso in politica". "Non posso immaginare gli affari europei e tedeschi senza Angela Merkel", ha concluso il presidente dell'esecutivo comunitario.

