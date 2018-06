Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 12.34 02 giugno 2018 - 12:34

"Desidero evitare una guerra commerciale con gli Usa, ma Washington deve sapere una cosa: gli europei non sono schiavi della politica interna americana".

E' il monito del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, intervistato da RDN. "Il presidente Trump mantiene il suo atteggiamento discutibile verso l'Ue" e "le relazioni transatlantiche sono più annuvolate che serene", ma è "prematuro" dire che la partnership sia finita.

Però, ha avvertito Juncker, "come Trump difende con le unghie gli interessi americani, anche noi difendiamo gli interessi europei", perché "'Prima l'America' non deve voler dire 'L'Europa per ultima'". Allo stesso tempo, ha ammonito il presidente della Commissione, "dobbiamo restare uniti", quindi "sconsiglio agli Stati Ue di cedere alla tentazione di concludere accordi bilaterali con gli Usa".

