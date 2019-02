Poche illusioni e nessun segnale concreto di ottimismo, almeno per ora: la quadratura del cerchio sulla Brexit non è in vista e l'ombra di una brutale separazione senz'accordo fra Londra e Bruxelles resta all'orizzonte, come "un pericolo molto serio".

Il monito arriva in perfetta sintonia dalla capitale belga dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e dal leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn.

Juncker, reduce dall'ennesimo incontro negoziale interlocutorio con Theresa May, chiarisce che il clima "costruttivo" con la premier britannica non significa ancora una svolta. "Stiamo facendo tutti gli sforzi" per un accordo di divorzio "organizzato, civile, ordinato e ben pensato, ma non ci siamo ancora".

"Se ci sarà un no deal, e non lo posso escludere, ci saranno enormi conseguenze. Cerchiamo di evitare il peggio, ma non sono molto ottimista". Un senso di urgenza che riecheggia pari pari nelle parole di Corbyn. Accompagnato dal suo ministro ombra per la Brexit, l'ex procuratore anticorruzione sir Keir Starmer, Corbyn evoca il "pericolo molto serio e presente di una Brexit senza accordo". Un incubo che rischia di scatenare il caos sull'economia del Regno e sui posti di lavoro. E il cui impatto "preoccupa pure l'Ue".

