Jungfraubahn ha chiuso anche il 2018 con utili record: il gruppo bernese che gestisce le ferrovie della Jungfrau e diversi impianti di risalita nella regione ha realizzato un utile netto di 47,8 milioni di franchi, il 15% in più dell'anno precedente.

I ricavi d'esercizio sono saliti del 9,8% a 212,8 milioni, superando per la prima volta la soglia dei 200 milioni di franchi.

L'utile operativo EBIT è dal canto suo progredito del 15% per sfiorare i 61 milioni, indica un comunicato diramato oggi. Agli azionisti viene proposto un dividendo di 2.80 franchi, 40 centesimi in più di prima

I risultati da primato si spiegano con il record di visitatori sullo Jungfraujoch: 1,07 milioni, il 2,4% in più del 2017, come già comunicato in gennaio. Gli sport invernali del comprensorio sciistico che il gruppo gestisce assieme ad altre società hanno generato 987'000 entrate.

Il 2019 è iniziato bene, viene affermato nella nota odierna. Dal primo gennaio al 24 marzo hanno visitato lo Jungfraujoch 107'965 persone, il 7,3% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. Per quanto riguarda gli sport invernali, dopo un avvio di stagione 2018/19 difficile è stato possibile approfittare delle buone condizioni di innevamento durante le festività di fine anno e le vacanze scolastiche di febbraio. Da inizio stagione al 24 marzo le entrate sono salite del 9,8% rispetto a un anno prima, a 962'446.

Neuer Inhalt Horizontal Line