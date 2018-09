Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 18.38 13 settembre 2018 - 18:38

Per anni la società Jungfraubahn - gruppo bernese che gestisce la ferrovia della Jungfrau e diversi impianti di risalita nella regione - ha manipolato il mercato borsistico, con l'intento di provocare un calo del corso azionario alla fine di dicembre.

Lo ha stabilito l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), che al termine del procedimento ha ravvisato una una violazione delle norme di condotta sul mercato e ha emesso un ammonimento. L'azienda - spiega la Finma in un comunicato diramato in serata - ha ordinato in borsa massicce vendite di proprie azioni per tenere basso il valore alla fine di ogni anno. Questo è avvenuto almeno nel 2014, 2015 e 2016. In tal modo l'impresa è riuscita a far oscillare il corso di chiusura dei propri titoli in un ordine di grandezza fino al 4%.

Agendo in tal modo, ha violato il divieto di manipolazione del mercato, secondo la Finma, che è stata informata di possibili comportamenti scorretti grazie a una segnalazione dell'organo di sorveglianza del commercio della borsa svizzera. Nel frattempo l'azienda ha messo a punto e attuato varie misure per migliorare i processi e i controlli interni afferenti alla negoziazione delle proprie azioni.

