Il mese di febbraio che si sta per concludere è stato decisamente mite. In particolare in montagna le temperature sono state elevate, con un tempo soleggiato e secco.

Rispetto ad altri anni le temperature sono risultate superiori di 1-4 gradi, si legge in un comunicato odierno di MeteoNews. Sullo Jungfraujoch (BE/VS) si è registrato il secondo febbraio più caldo dall'inizio delle misurazioni, dietro solo a quello del 1998.

In pianura invece il mese in questione non entra nella top ten storica, poiché le notti dal cielo sereno sono risultate piuttosto fredde. In compenso, in molte regioni è stato il febbraio più soleggiato dal 2008.

