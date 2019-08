Il premier Imran Khan ha lanciato un appello a "tutti i pachistani" a scendere in piazza domani "per dimostrare solidarietà al popolo del Kashmir e inviare un chiaro messaggio che l'intera nazione del Pakistan è accanto a loro e contro l'oppressione fascista indiana".

Lo scrive lo stesso Khan in una serie di tweet in cui accusa l'India di "ferire e uccidere quotidianamente i civili del Kashmir, inclusi donne e bambini, come parte dell'agenda di pulizia etnica del governo Modi e della sua annessione illegale del Kashmir" che rappresenta "un crimine di guerra".

Khan ha invitato tutti i cittadini a "cessare domani per mezz'ora tutte le loro attività e scendere in strada".

