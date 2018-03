Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 febbraio 2018 18.21

Il ministro della Difesa indiano, Nirmala Sitharaman ha assicurato oggi che "il Pakistan pagherà per questo deprecabile incidente", in relazione all'attacco sferrato sabato a Jammu da un commando fondamentalista infiltratosi dal territorio pachistano.

La responsabile della Difesa ha visitato oggi i feriti civili e militari dell'attacco e quindi, ha riferito l'agenzia di stampa Ani, ha accusato il movimento Jaish-e-Mohammad (JeM) dell'assalto che ha avuto, nei tre giorni della sua durata, un bilancio di dieci morti (cinque militari, un civile e quattro militanti).

Tuttavia oggi un altro gruppo clandestino del Pakistan Lashkar-e-Taiba (LeT) ha rivendicato sia l'attacco di sabato a Sunjuwan, sia quello odierno a Srinagar in cui in uno scontro a fuoco è stato ucciso un soldato indiano.

