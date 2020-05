Sono stati prolungati di altri tre mesi gli arresti domiciliari per Mebohooba Mufti, la leader politica del Kashmir che è stata governatrice della Stato e che, dal 5 di agosto, quando il governo indiano ha cancellato l'autonomia del Kashmir, è in detenzione.

Come la Mufti, anche Ali Mohammand Sagar, capo del partito NC e Sartaj Madani, del PDP, hanno ricevuto ieri sera la notizia dell'estensione di altri novanta giorni della detenzione, a poche ore dalla scadenza, per tutti e tre, dei precedenti provvedimenti.

Alla fine di marzo, due esponenti politici di spicco del Kashmir, Farooq Abdullah e Omar Abdullah, dopo sette mesi di carcere erano tornati in libertà dopo molte pressioni, e questa decisione aveva fatto sperare in una scelta analoga per la Mufti; ma le autorità hanno valutato diversamente. Omar, in un tweet, ha definito la decisione che riguarda Mebohooba "crudele e retrograda".

L'intera classe politica democratica del Kashmir, in pratica, resta in prigione o imbavagliata: anche Naheem Aktar, del PDP, Sajat Lone, presidente della People's Conference, e Shah Feisal, l'ex funzionario dell'Ias, in politica da indipendente, sono agli arresti dall'agosto dell'anno scorso.

