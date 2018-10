Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 20.05 03 ottobre 2018 - 20:05

Centinaia di docenti di diritto, anche di prestigiose scuole di giurisprudenza come Harvard, Columbia e Yale, hanno firmato una delle due lettere che chiedono al Senato americano di respingere la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla corte suprema.

Ciò per la sua condotta quando si è difeso al Senato dalle accuse di aggressione sessuale. Secondo i firmatari, nella sua deposizione Kavanaugh è stato "intemperante, provocatorio e fazioso", e "non ha dimostrato i requisiti di imparzialità e temperamento giuridico per sedere nella corte più alta del paese".

Una delle missive è di un gruppo nazionale di educatrici in materie giuridiche.

