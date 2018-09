Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Christine Blasey Ford, l'accusatrice del giudice Brett Kavanaugh, nominato da Trump alla Corte suprema, ha cominciato sotto giuramento la sua testimonianza al Senato. "Sono terrorizzata ma è mio dovere civico", ha detto in apertura.

"Non ho tutte le risposte. Non ricordo come vorrei ma i dettagli di quella notte che mi hanno portato qui oggi non li dimenticherò mai. Si sono impressi nella mia memoria e mi hanno perseguitato episodicamente quando sono diventata adulta", ha aggiunto con voce rotta dall'emozione e in stato di evidente tensione.

"Ho creduto che (Brett Kavanaugh) mi avrebbe violentata", ha poi aggiunto la donna durante la sua testimonianza davanti alla commissione Giustizia del Senato nella quale descrive nel dettaglio l'episodio risalente al 1982.

