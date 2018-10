Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 ottobre 2018 17.22 06 ottobre 2018 - 17:22

Decine di manifestanti protestano davanti alla Corte Suprema contro la nomina di Brett Kavanaugh. ''Non è adatto'', ''no a Kavanaugh'' si legge su alcuni dei cartelloni agitati.

In piazza ci sono soprattutto donne, tutte schierate con Christine Ford, l'accusatrice di Kavanaugh ascoltata dalla commissione giustizia del Senato.

''Non è finita qui'' gridano alcune manifestanti, lasciando intendere di voler continuare la loro battaglia nonostante la sconfitta su Kavanaugh. La conferma del giudice appare infatti ormai scontata: i repubblicani in Senato hanno i voti necessari per approvarlo e il voto del via libera attesa nel pomeriggio intorno alle 17.00 ora locale, ore 23.00 in Svizzera.

