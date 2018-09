Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 21.48 27 settembre 2018 - 21:48

Il giudice Brett Kavanaugh, con gli occhi lucidi, durante la sua deposizione in Senato.

Il giudice Brett Kavanaugh si ferma per un istante e scoppia in lacrime mentre legge la dichiarazione di apertura della sua testimonianza davanti alla commissione Giustizia del Senato.

"Sono innocente rispetto a queste accuse", ha detto, "non ho mai aggredito sessualmente nessuno".

"Non mi farò intimidire per lasciare questo processo di conferma, potete sconfiggermi nel voto finale ma non riuscirete a farmi lasciare, mai", ha poi proseguito durante la sua deposizione il giudice nominato da Donald Trump alla Corte suprema, replicando alle accuse di aggressione sessuale negli anni '80.

"Fin da subito ho negato immediatamente, categoricamente e inequivocabilmente", ha sottolineato nell'audizione. Kavanaugh insiste nel difendere la sua reputazione e afferma: "Ascoltate chi mi conosce".

