Il presidente kazako Nursultan Nazarbayev ha firmato il decreto che mette fine al governo guidato dal 2016 dal 55enne Bakytzhan Saghintaiev, che era considerato da alcuni analisti un possibile successore dell'attuale capo di Stato.

Nazarbayev ha accusato l'esecutivo di non aver fatto crescere gli standard di vita e di non aver diversificato l'economia del Kazakistan, che dipende molto dagli idrocarburi, i cui prezzi in questi anni sono stati piuttosto instabili. Secondo il presidente, non ci sono abbastanza posti di lavoro e le piccole e medie imprese non sono diventate un fattore trainante dell'economia come lui si aspettava.

