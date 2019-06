In Kazakistan la polizia ha annunciato di aver arrestato almeno 500 manifestanti, scesi in piazza per contestare le elezioni presidenziali in corso nel Paese.

È data per scontata l'elezione del presidente ad interim Kassym Jomart-Tokayev, delfino di Nursultan Nazarbayev, dimessosi a sorpresa lo scorso marzo dopo 30 anni al potere.

