La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha incontrato oggi a Vaduz i ministri dell'interno di Liechtenstein, Germania e Austria.

Al centro dei colloqui, informa un comunicato del Dipartimento di giustizia e polizia, vi sono stati temi riguardanti l'asilo e la lotta al terrorismo.

In particolare l'attenzione è stata puntata sui nuovi sistemi volti a incrementare la sicurezza dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Al riguardo Keller-Sutter ha "messo in guardia dalle conseguenze dell'uscita del Regno Unito dallo spazio di ricerca Schengen in seguito alla Brexit". La cancellazione delle segnalazioni britanniche "lascia un vuoto all'interno del dispositivo di sicurezza europeo, in particolare nei casi di sorveglianza del terrorismo".

In merito all'asilo la consigliera federale ha deplorato i ritardi intervenuti nel processo di riforma del sistema Dublino.

