Prima partecipazione a una riunione dei ministri degli interni dell'UE per la consigliera federale Karin Keller-Sutter. Tema principale dell'incontro, che si tiene oggi a Bucarest, è il rafforzamento della collaborazione dei membri dello spazio Schengen.

"Questo tema è molto importante per me", ha detto la responsabile del Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) al suo arrivo al parlamento rumeno, dove si svolge l'incontro. Le frontiere esterne dell'UE devono essere "ben protette per prevenire l'immigrazione illegale in Europa. È una priorità assoluta".

Ieri sera, a un ricevimento, i suoi omologhi europei le hanno dato un "caloroso benvenuto" congratulandosi con lei per la sua elezione in Consiglio federale. Durante questa prima riunione non ci sono state discussioni sui temi importanti per la Svizzera , come l'accordo quadro istituzionale.

A margine dell'evento sono previsti oggi anche incontri bilaterali, tra gli altri con il ministro degli interni austriaco Herbert Kickl, quello degli esteri lussemburghese Jean Asselborn e quello greco per le politiche migratorie Dimitris Vitsas. Assente per malattia il ministro dell'interno tedesco Horst Seehofer, Keller-Sutter incontrerà il segretario di Stato Stephan Mayer.

