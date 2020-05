Inondazioni e frane in Kenya per le forti piogge iniziate il mese scorso in gran parte del Paese hanno ucciso quasi 200 persone mentre si contano 100mila sfollati, secondo Bbc Africa.

Una dichiarazione della presidenza afferma che migliaia di ettari di raccolti sono stati spazzati via.

Si prevede che le precipitazioni continueranno per settimane e si teme che due dighe idroelettriche possano straripare. Alle persone che vivono a valle di queste è stato detto di lasciare le loro case e spostarsi su un terreno più elevato. Il governo keniota afferma che le alluvioni complicheranno i tentativi di contenere la diffusione del coronavirus, che ha ucciso 26 persone.

