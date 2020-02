Una missionaria svizzera è stata uccisa in Kenya. Immagine d'archivio.

Una missionaria svizzera è stata uccisa in Kenya durante una rapina nella sua abitazione. Lo notizia della morte, diffusa da media locali, è stata confermata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Le autorità elvetiche sono in contatto con quelle del Paese africano, ha reso noto oggi il DFAE. Per questioni di protezione dei dati, non sono stati forniti ulteriori elementi.

Secondo i media kenioti, che fanno riferimento ad informazioni di polizia, la vittima è una 74enne missionaria che viveva nella contea Trans-Nzoia, a ovest del Paese. I giornalisti parlano di una rapina. In Svizzera la notizia è stata data da "20 Minuten" e "Blick.ch".

