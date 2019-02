"Stiamo trascurando troppe cose, quello che abbiamo stretto è una specie di patto suicida". Lo ha detto John Kerry, segretario di Stato nell'amministrazione Obama, intervenendo alla conferenza di Monaco, in una tavola rotonda dedicata al cambiamento climatico.

"Qui si parla di Sicurezza e io mi vergogno che il nostro vicepresidente non abbia detto una parola sul cambiamento climatico nel suo discorso". "Ci dobbiamo organizzare in modo globale, per avere dei piani - ha aggiunto - e in modo che il clima torni nelle agende elettorali e decida dei risultati".

