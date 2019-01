Kevin Spacey fermato a Washington per eccesso di velocità

Kevin Spacey è stato fermato per eccesso di velocità all'uscita dal Reagan National Airport di Washington.

L'attore due volte premio Oscar era da poco atterrato dopo esser stato a Nantucket, l'isola al largo del Massachusetts, dove era apparso in tribunale per rispondere alle accuse di molestie sessuali nei confronti di un teen-ager che lavorava in un bar. I fatti risalirebbero al 2016. Spacey si è dichiarato non colpevole.

Al divo, che di recente ha preso casa a Baltimora, è stato dato un avvertimento verbale, ha detto Christian Saull, portavoce della Metropolitan Washington Airports Authority.

