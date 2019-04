L'agenzia di stampa Keystone-ATS ha annunciato oggi nuove misure di risparmio adducendo la difficile situazione sul mercato dei media. Nove posti di lavoro a tempo pieno saranno soppressi entro l'estate 2019.

La misura concernerà verosimilmente 12 persone a Berna e a Zurigo. La redazione non sarà tuttavia toccata dai tagli.

I licenziamenti riguarderanno i settori Marketing e Vendita, "Solutions", "Content" e l'amministrazione, indica in una nota Keystone-ATS.

L'agenzia motiva i tagli adducendo la pressione economica sempre forte sui suoi clienti. Dopo la fusione avvenuta l'anno scorso tra l'ATS (Agenzia telegrafica svizzera) e l'agenzia fotografica Keystone, la nuove impresa sta proseguendo il suo processo di trasformazione. L'obiettivo è di posizionarsi sul mercato come agenzia di stampa multimedia, afferma il comunicato.

Le persone licenziate potranno avvalersi, su una base volontaria, del piano sociale negoziato l'anno scorso, nota ancora l'agenzia.

L'annuncio nell'autunno 2017 della fusione tra le due agenzie era stata seguita da una ristrutturazione che aveva condotto alla soppressione di 36 posti di lavoro su un totale di 150 nella redazione.

Il piano di risparmi, motivati dalla forte pressione sui prezzi, aveva suscitato la ferma opposizione del personale, che aveva scioperato per quattro giorni a fine gennaio-inizio febbraio 2018. Un accordo era in seguito intervenuto dopo una procedura di conciliazione condotta sotto l'egida della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). La direzione aveva in particolare rinunciato al licenziamento degli ultrassessantenni e aveva migliorato il suo piano sociale.

