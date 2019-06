KEYSTONE/AP Office of the Iranian Supreme Leader

L'Iran condanna gli Usa come "il governo più malvagio del mondo", artefice di "guerre e massacri". Lo ha detto la Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, nel suo primo intervento pubblico dopo essere stato personalmente colpito delle nuove sanzioni Usa.

Khamenei ha assicurato che l'Iran non farà passi indietro di fronte agli insulti e alle false accuse degli americani: "Gli iraniani hanno mostrato la loro dignità e forza non solo negli ultimi mesi, ma negli ultimi 40 anni della rivoluzione islamica", ha aggiunto riferendosi alle "sanzioni tiranniche" degli Usa.

Gli appelli americani ai negoziati sono una mossa ingannevole che hanno fatto perché non sono riusciti a raggiungere i loro scopi con la pressione, ha aggiunto la Guida di Teheran. "Vogliono indebolire l'Iran per fare tutto quello che vogliono. Il loro scopo è di costringerlo ad accettare qualsiasi cosa nelle trattative, e se l'Iran si oppone continueranno la loro politica di pressione e propaganda. Dicono che la nazione iraniana si deve sviluppare. Sì, gli iraniani progrediranno, ma senza di voi, e nel momento in cui voi vi farete da parte", ha concluso l'ayatollah, definendo Usa e Gran Bretagna ostili oggi come ai tempi dello scià.

