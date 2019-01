Il giornalista assassinato Jamal Khashoggi in una foto d'archivio.

A più di tre mesi e mezzo dall'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul, è giunto il momento di avviare un'inchiesta internazionale per accertare le responsabilità.

Ankara lo proporrà alla relatrice speciale dell'Onu sulle Esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, nella sua visita in Turchia della prossima settimana. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in un'intervista alla tv filo-governativa A Haber, ribadendo inoltre l'accusa secondo cui molti Paesi cercherebbero di "cancellare" dall'agenda l'assassino del reporter per proteggere Riad.

