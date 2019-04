KEYSTONE/AP CCTV via Hurriyet

Il giornalista saudita Jamal Khashoggi mentre il 2 ottobre entra nel consolato saudita di Istanbul, luogo in cui è stato ucciso lo stesso giorno (foto d'archivio).

I quattro figli di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita dissidente ucciso il 2 ottobre scorso nel consolato saudita di Istanbul, hanno ricevuto case multimilionarie e incassano ogni mese migliaia di dollari dalle autorità di Riad: lo riporta il Washington Post.

I pagamenti, scrive il giornale con cui Khashoggi collaborava, "fanno parte di un tentativo dell'Arabia Saudita di raggiungere accordi a lungo termine con i membri della famiglia Khashoggi": pagamenti che "in parte mirano a garantire" che i figli di Khashoggi "continuino a mostrare moderazione nelle loro dichiarazioni pubbliche".

Le case in questione, che valgono fino a quattro milioni di dollari, si trovano nella città portuale di Gedda: il primogenito Salah, secondo il quotidiano, continuerà a vivere in Arabia Saudita mentre gli altri dovrebbero vendere gli immobili ricevuti in regalo.

Inoltre, prosegue il giornale, i figli del giornalista assassinato ricevono almeno 10'000 dollari al mese dalle autorità del regno e potrebbero anche ricevere pagamenti maggiori per decine di milioni di dollari ciascuno.

