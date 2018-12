Khashoggi: Nyt, bin Salman mantiene potere nel nuovo governo

Il rimpasto di governo in Arabia Saudita non ha coinvolto il principe ereditario bin Salman, che anzi mantiene saldamente le leve del potere, nonostante le ombre sul suo presunto ruolo nell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Lo rileva il New York Times (Nyt).

Molti dei funzionari promossi erano stretti collaboratori del principe, si sottolinea. Re Salman, attraverso una serie di decreti, ha deciso tra le altre cose il cambio della guardia ai vertici della Guardia nazionale, al Direttorato generale per la pubblica sicurezza, e al Ministero dell'informazione.

Il cambio più rilevante riguarda Adel al-Jubeir, uno dei diplomatici sauditi più noti in occidente, che cederà la poltrona di ministro degli esteri. Anche se, sottolinea il Nyt, non è chiaro perché sia stato rimosso e soprattutto che ruolo avrà nel futuro governo, visto che nominalmente manterrà un incarico agli affari esteri.

Neuer Inhalt Horizontal Line