Il team di esperti dell'Onu che si trova in Turchia per indagare sull'uccisione di Jamal Khashoggi "vede il principe ereditario" saudita Mohammed bin Salman "come il principale responsabile dell'omicidio".

Lo ha sostenuto Yasin Aktay, consigliere del presidente Recep Tayyip Erdogan e amico del reporter assassinato, che stamani ha incontrato ad Ankara gli inviati delle Nazioni Unite, guidati dalla relatrice speciale dell'Onu sulle Esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard.

