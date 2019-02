Dopo le accuse dell'Onu, la Turchia torna a chiedere l'estradizione dei sospetti assassini di Jamal Khashoggi.

Facendo riferimento alle dichiarazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnes Callamard, il capo della comunicazione presidenziale di Ankara ha sottolineato come "le conclusioni della Turchia siano in linea con quelle" degli esperti Onu. Secondo Callamard, l'omicidio del reporter lo scorso ottobre nel consolato di Riad a Istanbul è stato "brutale e premeditato" da funzionari sauditi.

"La totale mancanza di trasparenza sul caso è profondamente preoccupante e deleteria per la credibilità" di Riad, ha commentato il portavoce di Ankara, Fahrettin Altun, sostenendo che l'eventuale estradizione sarebbe una "prova della volontà di servire la causa della giustizia". Finora, il Regno ha però fermamente respinto la richiesta turca.

Intanto in Arabia Saudita si è tenuta lo scorso 31 gennaio la seconda udienza del processo agli 11 imputati accusati di coinvolgimento nell'omicidio di Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul. Callamard ha detto di averlo appreso da fonti "credibili" durante la sua visita della scorsa settimana in Turchia per indagare sul caso.

