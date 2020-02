"Unità militari russe" hanno attaccato in mattinata le postazioni ucraine presso i villaggi di Novotoshkivske, Orikhove, Krymske e Khutir Vilny, nel Donbass.

Lo fa sapere il servizio stampa dell'esercito di Kiev, con un post su Facebook, ripreso poi da diversi media russi e ucraini.

Sostenuti dall'artiglieria, "gli invasori russi hanno lanciato un'offensiva, cercando di avanzare attraverso la linea del fronte". I combattimenti sarebbero in corso. Le forze ucraine hanno subito perdite a causa dei bombardamenti, dice Unian. Altre testate, come 112, non parlano di unità russe ma di miliziani separatisti. Secondo un giornalista ucraino, nei pressi dell'area di Zolotoe la battaglia sarebbe iniziata verso le 5:00.

