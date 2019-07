Per Kirill Vyshinsky erano scesi in piazza in molti a Mosca.

Kiev è pronta a liberare il giornalista russo Kirill Vyshinsky in cambio della scarcerazione da parte di Mosca del regista ucraino Oleg Sentsov: lo ha annunciato il presidente ucraino Volodimir Zelensky.

Vyshinsky, caporedattore dell'agenzia di stampa russa Ria Novosti in Ucraina, è dietro le sbarre da un anno per alto tradimento. Sentsov sta scontando una condanna a 20 anni di reclusione in Russia perché accusato di aver tentato di "organizzare atti terroristici" in Crimea, la penisola in cui è nato e di cui non accetta l'annessione da parte di Mosca. Lui però si è sempre detto innocente e numerosi osservatori ritengono che dietro la condanna vi siano motivi politici.

