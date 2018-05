Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 19.56 29 maggio 2018 - 19:56

Il killer di Liegi non era tra gli schedati come sospetti radicalizzati del Belgio. Il suo nome compare solo in modo indiretto in tre dossier, due rapporti della Sicurezza di stato e uno della polizia che riguardavano "altre persone e altre situazioni".

Lo ha affermato il premier belga Charles Michel al termine della riunione del Consiglio di sicurezza convocato dopo la sparatoria nella città. "Sulla base degli elementi raccolti, i servizi hanno ritenuto che non bisogna dare una qualifica all'autore" dei fatti, ha detto.

