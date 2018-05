Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 21.27 30 maggio 2018 - 21:27

L'Isis torna a colpire il Belgio: la mattanza di Liegi è stata compiuta da "un soldato dello Stato islamico", hanno annunciato stasera i seguaci di Abu Bakr al Baghdadi, rivendicando la strage attraverso l'agenzia Amaq.

Del resto, tutto sembrava puntare in questa direzione: il killer, il belga Benjamin Herman, sospettato ora di aver ucciso la notte prima anche un amico ex detenuto a colpi di martello, ha commesso la strage al grido di 'Allahu Akbar', risparmiando la donna presa in ostaggio perché di fede musulmana.

E la psicosi dei lupi solitari, all'indomani del terrore in Belgio, si è diffusa anche in Olanda, dove oggi la polizia ha abbattuto un uomo che, con un'ascia in mano, urlava 'Allahu Akbar' dal balcone di casa a Schiedam, vicino Rotterdam.

