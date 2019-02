Si è concluso dopo circa un'ora il secondo giorno di colloqui bilaterali tra il presidente americano Donald Trump e quello nordcoreano Kim Jong-un che, secondo la stampa, puntano a "risultati epocali".

Il leader Usa ha spiegato che "non c'è fretta", ma l'importante è "raggiungere il giusto accordo". Kim, che per la prima volta ha accettato una domanda di un giornalista straniero, ha ribadito la volontà di voler denuclearizzare ma non ha invece risposto ad una domanda sui diritti umani.

