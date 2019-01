Kim di nuovo in Cina, verso il nuovo summit con Trump

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è in missione per la quarta volta in Cina su invito del presidente cinese Xi Jinping.

La visita rende di fatto imminente un secondo summit con il presidente americano Donald Trump malgrado lo stallo negoziale sulla denuclearizzazione della penisola coreana.

La consultazione della Cina prima di un faccia a faccia tra i leader di Pyongyang e Washington "sta diventando una sorta di tradizione", ha notato il Global Times, tabloid nato da una costola del Quotidiano del Popolo, voce del partito comunista cinese. La missione durerà 4 giorni ed è stata ufficializzata dall'agenzia Nuova Cina.

Neuer Inhalt Horizontal Line