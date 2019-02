Il leader nordcoreano Kim Jong-un è partito oggi a bordo di un treno speciale per il Vietnam.

Lo riferisce l'agenzia Tass, citando da Pyongyang una fonte anonima. Kim ha in programma il 27 e 28 febbraio il secondo summit con il presidente Usa Donald Trump, preceduto da una "visita ufficiale di amicizia" in Vietnam.

Il treno sarebbe partito intorno alle 17 da Pyongyang (le 9:00 in Svizzera) e per raggiungere Hanoi seguirà un percorso tutto all'interno della Cina.

Il "supremo comandante" in questo si appresterebbe a seguire le orme del nonno Kim Il-sung, il fondatore dello Stato e della dinastia, nonché ultimo leader nordcoreano a recarsi in Vietnam, appunto in treno, circa 60 anni fa.

Nei giorni scorsi le voci sull'uso del strada ferrata si sono moltiplicate, malgrado i 4.023 km che separano Pyongyang dal confine cinese con il nord del Vietnam, anche le ispezioni fatte da dozzine di funzionari del Nord alla stazione di Dong Dang, nella città di Lang Son, da dove Kim proseguirebbe in auto il viaggio per Hanoi, distante appena 170 chilometri.

Neuer Inhalt Horizontal Line