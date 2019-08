L'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev vuole lanciare una manifestazione "a oltranza" nella capitale Bishkek per chiedere le dimissioni del presidente in carica, Sooronbai Jeenbekov, del governo e del parlamento.

Secondo Interfax, che cita l'agenzia di stampa kirghisa KNEWS, Atambayev, lui e i suoi sostenitori hanno in programma di radunarsi vicino alla sede del Partito socialdemocratico, fondato da Atambayev.

"La metà della gente afferma che andrà alla sede del partito mentre l'altra metà vuole andare alla Casa Bianca (il Parlamento, ndr). Ma prima andremo al partito e poi, se necessario, si andrà alla Casa Bianca", ha detto Atambayev in una riunione con i suoi sostenitori.

L'ex presidente ha poi smentito che i sui supporter fossero armati, come viene ripetuto in tv. "È una menzogna, è gente comune che non ha nemmeno una fionda. L'unico armato qui sono io. Quando sono arrivate le forze speciali ho sparato diversi colpi, ma non stavo prendendo di mira nessuno".

