Le forze speciali del Kirghizistan hanno di nuovo dato l'assalto alla residenza dell'ex presidente Almazbek Atambayev per arrestarlo, nel villaggio di Koi-Tash, poco lontano dalla capitale Biskek.

"Un altro assalto alla residenza è iniziato, si sentono spari e vengono usate granate stordenti", ha detto alla Tass un membro dello staff dell'ex presidente, sottolineando che i sostenitori di Atambayev all'interno della residenza stanno cercando di resistere, lanciando pietre e bastoni contro gli ufficiali delle forze speciali. "Questo è il secondo tentativo di assalto in 24 ore", ha ricordato.

In alcune zone della residenza si sarebbero propagate le fiamme. Le forze speciali, nonostante la resistenza dei supporter dell'ex presidente, sarebbero riuscite a "penetrare" nella sua residenza.

Ieri sera una cinquantina di persone sono rimaste ferite nella prima operazione per tentare di arrestare Atambayev, nella quale - stando ad alcuni media locali - le forze speciali sarebbero state sopraffatte da un migliaio di sostenitori dell'ex presidente.

Atambayev, presidente dalla fine del 2011 al novembre 2017, in giugno è stato privato dell'immunità dal parlamento, e una commissione speciale lo ha accusato di corruzione.

L'arresto sarebbe dovuto al fatto che l'ex presidente non si è presentato per tre volte alla polizia per testimoniare sul caso della liberazione illegale di un noto criminale.

