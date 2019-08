Secondo il presidente kirghiso Sooronbay Jeenbekov (foto) il suo predecessore Almazbek Atambayev "va trattato come sospetto di crimine grave", poiché ha opposto resistenza armata alla forze speciali che ieri volevano arrestarlo.

L'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev, che ha opposto resistenza armata alle forze speciali nella sua residenza nel villaggio di Koy Tash, vicno alla capitale Bishkek, è ora imputato di crimine grave.

"Se fino adesso Atambayev era stato invitato dagli investigatori come testimone, ora sarà trattato come un sospetto autore in un crimine grave", ha detto il presidente Sooronbay Jeenbekov nella sessione parlamentare straordinaria, secondo quanto Interfax.

Neuer Inhalt Horizontal Line