La crisi scoppiata ieri in Kirghizistan in seguito alla decisione del governo di autorizzare un blitz delle forze speciali (miseramente fallito) per arrestare l'ex presidente Almazbek Atambayev stava per degenerare in farsa.

I sostenitori dell'ex presidente ieri hanno infatti respinto il primo assalto delle teste di cuoio - prendendone alcune prigioniere - e solo oggi, al secondo tentativo -, con più di duemila uomini dispiegati sul campo, Atambayev si è arreso consegnandosi agli agenti.

Ieri, la residenza dell'ex capo di Stato e fondatore del Partito Socialdemocratico kirghiso, situata nel villaggio di Koi-Tash, a 20 chilometri dalla capitale Bishkek, era difesa da centinaia di sostenitori. Atambayev in persona, dal terzo piano della sua abitazione, ha imbracciato il fucile e sparato, ma senza "veramente mirare a qualcuno".

C'è stata parecchia confusione, feriti e un agente che è morto. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha preso tempo; il presidente in carica Sooronbai Jeenbekov ha interrotto le vacanze ed è tornato nella capitale per prendere in mano le redini della situazione.

Il Kirghizistan oggi si è svegliato nel caos più completo. I sostenitori di Atambayev, spronati dal loro leader, hanno promesso la "mobilitazione a oltranza" pianificando proteste davanti alla sede del partito e al Parlamento. Poi cancellate.

Jeenbekov, presiedendo la seduta d'emergenza della Camera, ha intimato ai kirghisi di "rimanere nelle loro case" e poi ha inviato il mini-esercito a Koi-Tash, munito di blindati.

Atambayev, quando ha capito che non c'era più nulla da fare, ha capitolato. Ora si ritrova accusato di crimini ancora più gravi di quelli contestati in precedenza dalla Procura. Ovvero corruzione.

Sullo sfondo della crisi il braccio di ferro fra lo stesso Atambayev e Jeenbekov, che sotto di lui ha servito come premier. È stato l'ex presidente a incolpare per primo Jeenbekov di favorire la corruzione. Lo scontro ad ogni modo era nell'aria.

Atambayev, presidente dal 2011 al 2017, a giugno è stato privato dell'immunità dal Parlamento e a fine luglio si è recato in visita a Mosca per vedere Vladimir Putin. Le indiscrezioni sostengono che Putin gli abbia negato asilo ma abbia pretesto rassicurazioni sulla sua incolumità.

