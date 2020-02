Secondo il KOF l'economia svizzera in febbraio prevedeva migliori prospettive. Ma il fatto che l'infezione di coronavirus ora è arrivata anche in Svizzera sta mettendo un freno a questa aspettativa.

Secondo l'ultimo barometro del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF), pubblicato oggi, le prospettive per l'economia svizzera sono ulteriormente migliorate in febbraio.

Gli economisti dell'ETH sottolineano però che le prospettive si basano sulle indicazioni rilevate prima del diffondersi del coronavirus nell'Italia settentrionale e poi in Svizzera.

Concretamente l'indicatore del KOF segna infatti una progressione di 0,8 punti rispetto al mese precedente, attestandosi così a quota 100,9. Gli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP avevano pronosticato valori più bassi, compresi tra 97 e 98 punti.

Con il terzo incremento di seguito il barometro del KOF si situa ora leggermente sopra la media a lungo termine, sottolinea un comunicato odierno del KOF. L'economia elvetica dovrebbe quindi registrare tassi di crescita nettamente positivi nel prossimo futuro. Ma il fatto che l'infezione di coronavirus ora è arrivata anche in Svizzera sta mettendo un freno a questa aspettativa.

Il KOF precisa poi che le risposte al sondaggio economico di febbraio sono state "per la maggior parte" date prima che si sapesse della diffusione dell'infezione nel Nord Italia.

Comunque sia, il chiaro aumento del barometro da dicembre secondo il KOF è dovuto principalmente al miglioramento delle indicazioni provenienti dal settore manifatturiero. Solo quelle del settore finanziario hanno avuto un impatto leggermente negativo. Gli altri indicatori inclusi nel barometro (domanda estera, edilizia, alberghi e ristoranti, altri servizi e domanda dei consumatori) mostrano un quadro praticamente invariato rispetto al mese precedente.

Le aziende del settore manifatturiero sperano in un miglioramento in termini di ordini, costi delle materie prime e tassi di occupazione. La ripresa riguarda tutti i rami del settore, in particolare l'elettronica, aggiunge il comunicato.

Il barometro congiunturale del KOF è un indicatore precoce dell'andamento dell'economia svizzera. È composto di un gran numero di singoli indicatori che vengono combinati in base ad un loro determinato peso statistico.

Neuer Inhalt Horizontal Line