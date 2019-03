Dopo quattro mesi consecutivi in calo, il barometro congiunturale del KOF in marzo ha guadagnato 4,4 punti, passando da un valore di 92,4 punti, poi rivisto a 93 punti, del mese precedente a 97,4 punti.

Lo indica in una nota odierna dello stesso Centro di ricerche congiunturali (KOF) del Politecnico federale di Zurigo. Il risultato si è rivelato superiore alle attese degli economisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP, i quali pronosticavano un valore tra 93,0 e 95,2 punti.

Il netto miglioramento per il mese in esame è dovuto a una progressione osservata in tutte le componenti del barometro. Per quanto riguarda l'industria di trasformazione, l'evoluzione favorevole riflette gli impulsi positivi derivanti dai settori legati a elettricità, metallurgia, meccanica e dall'industria tessile.

