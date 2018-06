Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 10.20 15 giugno 2018 - 10:20

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) riduce leggermente le previsioni per l'economia svizzera. Per l'anno in corso sono state riviste al ribasso le aspettative di crescita del Prodotto interno lordo (Pil), che cala dal 2,5% a un +2,3%.

Per il 2019 il barometro segnala invece una progressione, con il Pil che dovrebbe aumentare dell'1,9% rispetto all'1,8% annunciato lo scorso marzo. "L'economia svizzera è in pieno sviluppo", indica in una nota odierna il KOF nell'ambito delle sue previsioni estive. La crescita sarà vigorosa nell'anno in corso e un po' meno nel 2019. Inoltre, il tasso di disoccupazione dovrebbe diminuire, mentre i prezzi tendono a salire.

Neuer Inhalt Horizontal Line