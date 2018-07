Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Tragico incidente della circolazione in Kosovo: cinque membri di una famiglia residente in Svizzera sono morti nello schianto della loro auto contro un autobus nei pressi di Suva Reka, a una sessantina di chilometri a sud di Pristina.

Fra le vittime figurano almeno due bambini.

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato a Keystone-Ats che la famiglia viveva in Svizzera e ha espresso le sue condoglianze. Stando a quanto indicato in un primo tempo dai media kosovari, i morti sarebbero una coppia e i loro tre figli. Il Blick parla invece di un padre 32enne, una madre di 26, un figlio di 6 anni, una figlia di 3 nonché la nonna dei bambini, di età imprecisata. La famiglia, che si trovava in Kosovo in vacanza, viveva nel canton Argovia.

Stand a un portavoce di polizia citato dal Blick l'incidente è avvenuto alle 13.20 sulla strada fra Duhel e Suva Reka. L'auto era una BMW noleggiata: complice la carreggiata bagnata, il conducente avrebbe perso il controllo della sua vettura, che è girata su se stessa due volte per poi finire contro l'autobus che procedeva in senso inverso.

Trent'anni or sono sullo stesso tratto stradale era morto in un incidente automobilistico anche il padre del capofamiglia deceduto ieri. La strada sarebbe inoltre nota per essere teatro di frequenti sinistri.

Condoglianze nei confronti della famiglia sono state espresse sia presidente kosovaro Hashim Thaci che dal sindaco di Suva Reka Bali Muharremaj.

