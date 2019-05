Il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic ha respinto le affermazioni del presidente kosovaro Hashim Thaci, che auspica una unione fra Kosovo e Albania con l'eliminazione della frontiera fra i due Paesi.

"Il valico di Morina si trova al confine fra Serbia e Albania, e in queste frontiere la Serbia è Paese membro delle Nazioni Unite", ha detto Dacic oggi al quotidiano Vecernje Novosti. "Non so come Thaci possa pensare di cambiare qualcosa che è riconosciuto dall'Onu, e senza parlare con Belgrado", ha aggiunto il ministro.

Ieri Thaci aveva ribadito la sua idea favorevole all'abolizione della frontiera fra Kosovo e Albania, e su Facobook aveva scritto: 'Ho attraversato il valico di confine di Morina, che ingiustamente separa il Kosovo dall'Albania. Una frontiera stabilita contro la volontà di Kosovo e Albania'.

La Serbia non riconosce l'indipendenza proclamata il 17 febbraio 2008 dal Kosovo, che continua a considerare una sua provincia meridionale a maggioranza di popolazione albanese. Il Kosovo - riconosciuto finora da un centinaio di Paesi - non fa parte delle Nazioni Unite.

