Al Tribunale speciale dell'Aja per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) si è tenuta stamani l'audizione dell'ex primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, informano i media di Belgrado e Pristina.

"Sono stato convocato in udienza come sospetto e l'accusa mi ha consigliato di non parlare del corso dell'indagine ", ha detto Haradinaj ai giornalisti al termine dell'audizione. Ha poi aggiunto che continua a non sapere quale si presuma sia "il suo ruolo" nella vicenda per la quale è stato convocato come sospetto, ha riferito il quotidiano di Pristina "Zeri". Durante la guerra in Kosovo, Haradinaj era il massimo comandante delle forze separatiste.

I giornalisti non hanno potuto assistere all'interrogatorio, né hanno potuto entrare nell'ufficio del procuratore perché le indagini sono secretate, motivo per cui non era chiaro quali fossero esattamente le accuse contestate.

In precedenza, questa mattina, la Corte aveva ascoltato l'ex portavoce dell'Uck Jakup Krasniqi. La stampa kosovara riferisce che lo stesso Krasniqi non ha saputo dire se l'accusa lo abbia definito testimone o sospetto, né indica se l'audizione di Krasniqi sia finita o continuerà.

Ramush Haradinaj ha rassegnato le dimissioni da primo ministro una settimana dopo la sua convocazione da parte del Tribunale che sta esaminando i crimini contro i serbi presumibilmente commessi durante e dopo la guerra in Kosovo del 1998-1999.

