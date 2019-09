Sale la tensione in Kosovo dopo l'accoltellamento di un giovane di etnia serba. Immagine d'archivio.

Un giovane kosovaro di etnia serba è stato ferito a coltellate da coetanei kosovari di etnia albanese nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica, e l'episodio - avvenuto ieri - ha subito fatto aumentare la tensione nella città divisa del nord del Kosovo.

Stando ai media a Belgrado, il ferimento è avvenuto al termine di una accesa discussione tra un gruppo di giovani di nazionalità serba con loro coetanei di etnia albanese, arrivati nel settore nord di Mitrovica attraversando il ponte sul fiume Ibar che collega la parte serba della città con quella meridionale abitata da popolazione di etnia albanese.

Il ponte è costantemente presidiato da pattuglie della Kfor, la Forza Nato in Kosovo, e della polizia kosovara.

Il giovane ferito è stato operato nella notte e le sue condizioni sono stabili. Una ferma condanna dell'attacco è venuta dal presidente serbo Aleksandar Vucic, da altri dirigenti del governo di Belgrado e dalle autorità locali serbe di Kosovska Mitrovica, che hanno fatto appello alla comunità internazionale e ai suoi rappresentanti in Kosovo affinché intervengano per fermare le provocazioni da parte della comunità albanese.

Si teme in particolare che le provocazioni possano aumentare in vista delle elezioni del 6 ottobre in Kosovo.

