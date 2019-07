Emmanuel Macron, in visita oggi a Belgrado, ha detto di volersi impegnare per la ripresa del dialogo fra Belgrado e Pristina al fine di arrivare a un accordo di compromesso sulla questione del Kosovo.

Parlando ai giornalisti al termine del colloquio con il collega serbo Aleksandar Vucic, il presidente francese ha aggiunto che a questo scopo intende tenere un incontro con la dirigenza di Belgrado e di Pristina, unitamente alla cancelliera tedesca Angela Merkel. "Raggiungere compromessi con i vicini è la forza dell'Europa", ha detto il capo dell'Eliseo, sottolineando come Parigi sia contraria a ogni tipo di misura unilaterale da entrambe le parti. Riferimento questo fra l'altro ai dazi doganali maggiorati del 100% imposti da Pristina a novembre sull'import serbo e bosniaco, all'origine del blocco del dialogo con Belgrado.

Osservando come ci siano forze che non vogliono il compromesso, Macron ha detto di non avere una ricetta pronta per la soluzione della crisi del Kosovo, non ci sono soluzioni magiche - ha detto. Serve un compromesso, che però non significa restare sulle posizioni di partenza diametralmente opposte. "Quando diciamo che bisogna trovare un compromesso, significa che nessuna delle posizioni che sono diametralmente opposte possono rimanere tali, ma vanno fatte delle correzioni", ha affermato Macron.

