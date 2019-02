Secondo uno scoop del giornale kosovaro 'Bota sot' (Mondo oggi), un piano per la soluzione della questione del Kosovo sarebbe stato messo a punto con la partecipazione di Usa, Russia e Francia.

Si tratta di articolato accordo che Serbia e Kosovo dovrebbero firmare entro la prossima estate. Stando a quanto riferito dal giornale, il testo di accordo tra Belgrado e Pristina verrebbe firmato nel periodo tra il 28 giugno e il 13 luglio di quest'anno. L'accordo si comporrebbe di 22 punti e prevederebbe modifiche dei confini, il riconoscimento del Kosovo da parte di Belgrado e la sua ammissione alle Nazioni Unite, oltre a uno status speciale per i luoghi sacri serbo-ortodossi in Kosovo.

Nella bozza elaborata da Washington, Mosca e Parigi - sempre secondo 'Bota sot' - alla Serbia verrebbe promessa l'adesione all'Unione europea tra il 2021 e il 2022 e al Kosovo entro il 2030. Verrebbe istituito al tempo stesso una sorta di 'Piano Marshall', con investimenti di almeno 3,5 miliardi di euro a favore della Serbia per lo sviluppo in particolare delle infrastrutture e di 1,2 miliardi di euro per il Kosovo.

Le due parti si impegnerebbero a non chiedere risarcimenti di guerra. Secondo il giornale, si starebbe ancora negoziando su tre punti, fra i quali il nome del futuro stato indipendente, se Kosovo o Kosovo e Metodia (quest'ultima è la denominazione in uso in Serbia). La ratifica da parte dei parlamenti di Belgrado e Pristina avverrebbe entro la fine del prossimo ottobre e l'accordo entrerebbe in vigore il primo novembre 2019.

