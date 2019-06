Rappresentanti dei governi serbo e kosovaro si sono incontrati a Berlino nel tentativo di sbloccare l'impasse sul dialogo fra Belgrado e Pristina.

Come riferiscono i media serbi e kosovari, l'incontro - con la mediazione della Germania - si è svolto il 19 giugno e ad esso hanno partecipato il capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo Marko Djuric e il consigliere del premier kosovaro Selim Selimi.

La riunione si è tenuta a pochi giorni dall'annunciato vertice dei Balcani occidentali in programma a Parigi il primo luglio, nel quale il Kosovo e il dialogo sarà il tema centrale. Tale summit tuttavia - organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel dopo una riunione analoga tenutasi a Berlino il 29 aprile scorso - appare sempre più in dubbio per le rigide posizioni delle parti.

Il dialogo è bloccato dall'imposizione in novembre da parte di Pristina di dazi doganali maggiorati del 100% sull'import serbo, e Belgrado pone l'abolizione di tali dazi come condizione per la ripresa del negoziato. Le posizioni sono tuttavia rigide nei rispettivi campi e il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto ieri che al 99% il vertice di Parigi non si terrà, ritenendo inutile una riunione che non porti a risultati concreti. Anche il premier kosovaro Ramush Haradinaj non ha escluso da parte sua che il summit possa essere rinviato.

