Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 11.08 17 febbraio 2018 - 11:08

Kosovo in festa per i 10 anni dell'indipendenza.

Kosovo in festa oggi per il decimo anniversario dell'indipendenza dalla Serbia, che resta da parte sua irremovibile sul no alla sovranità di Pristina e continua a considerare il Kosovo una sua provincia meridionale a maggioranza di popolazione albanese.

Le strade della capitale sono decorate con la bandiera kosovara e vessilli raffiguranti un cuore con la scritta 'Dal Kosovo con amore', insieme a ringraziamenti nelle lingue di tutti i Paesi che hanno riconosciuto l'indipendenza di Pristina - ufficialmente 116, un numero tuttavia molto controverso, contestato da Belgrado secondo cui alcuni Paesi (fra gli altri Suriname, Guinea Bissau, Burundi) avrebbero revocato la decisione sul si' all'indipendenza. Una campagna per ringraziare i Paesi che hanno riconosciuto il Kosovo indipendente e' stata avviata sulle reti sociali quali Facebook e Twitter.

Il programma dei festeggiamenti prevede fra oggi e domani concerti musicali e di gruppi folkloristici, il cui culmine sarà l'esibizione nella tarda serata di oggi sulla centrale Piazza Skanderberg a Pristina di Rita Ore, nota cantante britannica di origini kosovare. Una mostra sui dieci anni di indipendenza - proclamata nel parlamento kosovaro il 17 febbraio 2008 - e' stata allestita alla Biblioteca nazionale.

Per oggi e' in programma una seduta solenne del governo guidato dal premier Ramush Haradinaj, mentre domani e' in programma - dopo una conferenza celebrativa - una riunione straordinaria del parlamento, a cui seguira' una parata delle Forze di sicurezza e della polizia. A chiudere le celebrazioni un ricevimento offerto dal presidente Hashim Thaci per politici, esponenti della cultura e dell'arte diplomatici, ospiti stranieri.

